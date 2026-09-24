Сједница Владе Српске, ово је дневни ред

Сједница ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:

1. Усвајање Записника са 27. сједнице Владе Републике Српске одржане 18. септембра 2026. године

2. Разматрање Приједлога закона о угоститељству

3. Разматрање Информације о реализацији Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана „Јањина 2а“ и „Јањина 2б“, на ријеци Јањини, са Приједлогом закључка

4. Разматрање Информације о потреби санације мјесног водовода на подручју града Прњавор, са Приједлогом закључка

5. Разматрање Информације о додатном финансирању Пројекта модернизације сектора водних и санитарних услуга и иницијативи за покретање поступка за задуживање Републике Српске код Светске банке – Међународне банке за обнову и развој, са Приједлогом закључка

6. Разматрање Информације о Иницијативи Министарства унутрашњих послова Републике Српске за изградњу локалних хелидрома у циљу унапређења цивилне заштите и хитних медицинских транспорта, са Приједлогом закључка

7. Разматрање Информације о иницијативи Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске о обезбјеђивању додатних финансијских средстава за превенцију и унапређење безбједности саобраћаја, са Приједлогом закључка

8. Разматрање Информације о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Јавне установе Национални парк „Сутјеска“, са Приједлогом закључка

9. Разматрање Информације о Плану мјера за реализацију FATF/ICRG Акционог плана за Босну и Херцеговину са Приједлогом закључка

10. Разматрање Информације у вези изградње пјешачке стазе на подручју Мјесне заједнице Горњи Теслић, са Приједлогом закључка

11. Разматрање Стратегије управљања дугом Републике Српске за период 2026 – 2029. године, са Приједлогом закључка

12. Разматрање Акционог плана спровођења основних геолошких истраживања за период 2026.-2028. године са Приједлогом одлуке

13. Разматрање Годишњег извјештаја за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2025. годину, са Приједлогом закључка

14. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План рада и пословања Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за 2026. годину

15. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој дирекцији за обнову и изградњу

16. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а. д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње код МФ банке а.д. Бања Лука

17. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а. д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње код Нове банке а.д. Бања Лука

18. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности са Републике Српске на Град Прњавор у сврху рјешавања имовинско – правних односа на земљишту додјељеном за изградњу индивидуалних стамбених објеката избјеглих и расељених лица у к.о. Горњи Штрбци

19. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности укупне површине 51167 m2 са Републике Српске на oпштину Билећа

20. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног водног добра површине 233 m2 на подручју општинe Станари

21. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права власништва на моторним возилима са Јединице за координацију пољопривредних пројеката на Општину Крупа на Уни и Удружење грађана ПУЛ, Угљевик

22. Разматрање Приједлога одлуке о продаји непокретности у својини Републике Српске на Јахорини површине 335 m2 непосредном погодбом у сврху комплетирања грађевинске парцеле купцу „ВР АУТО“ д.о.о. Брчко

23. Разматрање Приједлога одлуке о продаји непокретности у својини Републике Српске на Јахорини површине 42 m2 непосредном погодбом у сврху комплетирања грађевинске парцеле купцу Снежани Аврамовић–Кременовић

24. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби површине 3 m² на подручју Града Бања Лука

25. Разматрање Приједлога одлуке о уступању пословних просторија на кориштење Правобранилаштву Републике Српске

26. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе – Текући грантови фондацијама и удружењима грађана у износу од 180.000,00 КМ

27. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе – Текући грант хуманитарном друштву „Коло српских сестара“ у износу од 10.000,00 КМ

28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе – Текући грантови добротворним друштвима „Мерхамет“ у Републици Српској у износу од 10.000,00 КМ

29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на измјењени Програм рада са финансијским планом ЈУ Ергела "Вучијак" Прњавор за 2026. годину

30. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о установљавању ловишта у Републици Српској

31. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за непотпуну експропријацију непокретности у сврху реконструкције, санације и изградње дијела трасе далековода ДВ 110 Kv Билећа – Требиње (фаза 1) и ДВ 110 Kv Билећа – Никшић

32. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода са припадајућом инфраструктуром, те у сврху постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак, дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница број 21.16/473-72/25 и РУГИПП, ПЈ Шековићи бр. 21.53/473-58/25 и 21.53/473-39/25

33. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс II Уговора о концесији за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране „Требиње 2“, на подручју града Требиња

34. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс Уговора о концесији за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране „Требиње 3“, на подручју града Требиња

35. Разматрање Приједлога рјешења којим се одбија захтјев за понављање поступка додјеле концесије за експлоатацију угља на лежишту „Букова коса- Приједор“

36. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препорукe за гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и представнику Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за 6. ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

37. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина – шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Велибора Лазаревића из Кнежева

38. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности Генералном секретаријату Владе Републике Српске за спровођење поступка јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања моторних возила Генералног секретаријата Владе која су ван гарантног рока

39. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању средстава Министарству енергетике и рударства у планираном оквиру, за период од 1.1.-30.9.2026. године у износу од 40.000,00 КМ

40. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Основних школа за период 1.1 – 30.09.2026. године, у укупном износу од 178.000,00 КМ

41. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између Институција културе, Основних школа и Министарства просвјете и културе, за период 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 800.000,00 КМ

42. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању реалокације средстава за ЈУ Висока медицинска школа Приједор за период 1.1 – 31.8.2026. године, у укупном износу од 15.000,00 КМ.

43. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичке дирекције за обнову и изградњу за период 1.1.-31.8.2026. године, у укупном износу од 6.000,00 КМ

44. Разматрање Приједлога закључка о давању сагласности за пријем радника у ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

45. Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектане на Дрини” а.д. Вишеград

46. Разматрање Приједлога мишљења о захтјевима за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 359б. Кривичног законика Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 78/26), који се пред Уставним судом Бих воде под бр. У-20/26, У-21/26 и У-22/26

47. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

48. КАДРОВСКА ПИТАЊА

49. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању посебног интереса за непокретност у својини Републике Српске укупне површине 774 м2 и преносу права својине Српској православној епархији Дабробосанској

50. Разматрање Информације o захтјеву захтјеву Медијског система Републике Српске-СРНА д.о.о. Бијељина за обезбјеђење додатних средстава за организацију и промоцију филма "Златни рез 42" (Дјеца Козаре), са Приједлогом закључка

51. ТЕКУЋА ПИТАЊА