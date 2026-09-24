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Суђење за сексуално искориштавање малољетница у Тузли: У току најосјетљивија фаза поступка

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24.09.2026 09:27

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Суђење за сексуално искориштавање малољетница у Тузли: У току најосјетљивија фаза поступка
Фото: Avaz

Саслушањем малољетних жртава у Кантоналном суду у Тузли сутра се наставља суђење оптуженима за искориштавање двије малољетнице за проституцију.

Будући да је због заштите малољетника суђење затворено за јавност Кантонални суд Тузла се огласио о досадашњем току поступка.

”Због интереса шире јавности за ток кривичног поступка који се пред судом води против 12 оптужених за кривично дјело трговина људима, а везано за искориштавање двије малољетнице у сврху проституције од априла 2024. до краја јула 2025. године, обавјештавамо јавност да је од почетка суђења главни претрес одржан у осам наврата. Од 19. маја саслушано је девет свједока и два вјештака”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.

Оптужени полицајци и бивши посланик

У предмету су оптужени полицајци Бесим Копић, Шемсудин Кадрић, Миралем Халиловић, Јасмин Модрић, Сулејман Шехић, некадашњи посланик у Парламенту БиХ и универзитетски професор Зијад Јагодића, затим Џевад Пожегић, Недим Авдић, Емир Кадрић, Исмет Хујдур, Алмир Хоџић и Мирсад Јагодић.

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”Тренутно је у току једна од наосјетљивјих фаза суђења, саслушање малољетних – оштећених дјевојчица, што представља изузетно сложену радњу, будући да се питања не постављају непосредно, већ путем суда, уз подршку и крајње опрезно, а све у циљу заштите малољетника у кривичном поступку”, наводе у суду.

Додају да је главни претрес од 17. августа био одложен због захтјева одбране за изузеће судског вијећа и тужилаца, као и приједлога за делегацију надлежности, док је главни претрес који је био заказан за 18. септембар одложен због здравственог стања једног од оптужених.

Одбијени захтјеви за изузеће

”Два захтјева бранилаца оптужених за изузеће судског вијећа и тужилаца, као и један приједлог Врховном суду Федерације Босне и Херцеговине за преношење надлежности за поступање у овом предмету на други суд, одбијени су као неосновани”, наводи се у саопштењу.

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Суђење се наставља 25. и 28. септембра.

”У наставку суђења, у поступку који је због обимности, броја оптужених, врсте и тежине кривичног дјела које се оптуженима ставља на терет, један од сложенијих који се воде пред овим судом, пред судским вијећем слиједи извођење већег броја материјалних и других доказа”, наводи суд.

Наглашавају да због одлуке о искључењу јавности нису у могућности да износе више детаља о предмету.

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Тагови :

проституција

Кантонални суд Тузла

Суђење

Трговина људима

Тузла

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