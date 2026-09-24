Суђење за сексуално искориштавање малољетница у Тузли: У току најосјетљивија фаза поступка

Аутор:Огњен Матавуљ
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Саслушањем малољетних жртава у Кантоналном суду у Тузли сутра се наставља суђење оптуженима за искориштавање двије малољетнице за проституцију.
Будући да је због заштите малољетника суђење затворено за јавност Кантонални суд Тузла се огласио о досадашњем току поступка.
”Због интереса шире јавности за ток кривичног поступка који се пред судом води против 12 оптужених за кривично дјело трговина људима, а везано за искориштавање двије малољетнице у сврху проституције од априла 2024. до краја јула 2025. године, обавјештавамо јавност да је од почетка суђења главни претрес одржан у осам наврата. Од 19. маја саслушано је девет свједока и два вјештака”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.
У предмету су оптужени полицајци Бесим Копић, Шемсудин Кадрић, Миралем Халиловић, Јасмин Модрић, Сулејман Шехић, некадашњи посланик у Парламенту БиХ и универзитетски професор Зијад Јагодића, затим Џевад Пожегић, Недим Авдић, Емир Кадрић, Исмет Хујдур, Алмир Хоџић и Мирсад Јагодић.
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”Тренутно је у току једна од наосјетљивјих фаза суђења, саслушање малољетних – оштећених дјевојчица, што представља изузетно сложену радњу, будући да се питања не постављају непосредно, већ путем суда, уз подршку и крајње опрезно, а све у циљу заштите малољетника у кривичном поступку”, наводе у суду.
Додају да је главни претрес од 17. августа био одложен због захтјева одбране за изузеће судског вијећа и тужилаца, као и приједлога за делегацију надлежности, док је главни претрес који је био заказан за 18. септембар одложен због здравственог стања једног од оптужених.
”Два захтјева бранилаца оптужених за изузеће судског вијећа и тужилаца, као и један приједлог Врховном суду Федерације Босне и Херцеговине за преношење надлежности за поступање у овом предмету на други суд, одбијени су као неосновани”, наводи се у саопштењу.
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Суђење се наставља 25. и 28. септембра.
”У наставку суђења, у поступку који је због обимности, броја оптужених, врсте и тежине кривичног дјела које се оптуженима ставља на терет, један од сложенијих који се воде пред овим судом, пред судским вијећем слиједи извођење већег броја материјалних и других доказа”, наводи суд.
Наглашавају да због одлуке о искључењу јавности нису у могућности да износе више детаља о предмету.
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