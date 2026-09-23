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Бањалука: Покушао подмитити полицајца са ''цвајом'' па добио казну од 1.500 КМ

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23.09.2026 19:00

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Џемал Пилав (33) из Тешња осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на новчану казну од 1.500 КМ јер је полицајцима дао мито од 20 КМ како га не би казнили због тога што током вожње није везао сигурносни појас.

Пресуди за кривично дјело давање мита претходило је признање кривице оптуженог, које је прихватио судија Далибор Врећо.

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Према судској одлуци, уколико Пилав не плати казну у року од 30 дана од правоснажности пресуде, она ће бити принудно наплаћена. Уколико се у року од годину дана казна не успије наплатити, биће замијењена затвором, тако што ће се за сваких 100 КМ одредити дан затвора.

Ставио 20 КМ на фасциклу

Према пресуди, Пилав је 8. јула 2025. године у улици Николе Тесле у Бањалуци заустављен у саобраћају, када су му полицајци саопштили да је починио прекршај јер није био везан.

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Док је један од полицајаца писао прекршајни налог, оптужени је пришао службеном возилу, ставио новчаницу од 20 КМ на фасциклу и рекао им да му не пишу казну. Одмах након тога је ухапшен.

Признање као олакшавајућа околност

Образлажући пресуду, судија Врећо истакао је да суд сматра изречену казну адекватном почињеном дјелу и личности оптуженог.

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"Суд је приликом одмјеравања казне као олакшавајуће цијенио чињеницу да је оптужени од самог почетка, још у истрази, признао кривично дјело. Ради се о оцу двоје малољетне дјеце, коректно се понашао на суду и до сада није осуђиван. Сматрамо да ће се изреченом казном постићи сврха кажњавања", навео је Врећо.

Поред новчане казне, Пилав је обавезан да плати и трошкове кривичног поступка, односно судски паушал од 150 КМ, а од њега је трајно одузета и новчаница од 20 КМ којом је покушао подмитити полицајце.

Републичко јавно тужилаштво подигло је оптужницу против Пилава 6. јула ове године, а он је кривицу признао већ на рочишту за изјашњење 3. септембра, преноси "Глас Српске".

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Тагови :

Мито

корупција

Бањалука

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