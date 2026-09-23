У Рашковцу се не гледа ни вјера ни нација: Комшија, па све остало

Аутор:АТВ редакција
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Које год име да носите у приједорском насељу Рашковац није важно. Овдје је важан само суживот. У Рашковцу добро знају, без обзира на вјеру и нацију, шта значи она народна: Бог па комшија.
"Сви смо ту јарани, заједно једемо пијемо, немамо другог избора, тако мора даље. Само ето што политика ради своје, знамо сви како је. Трудимо се да иде на боље", рекао је Нихад Харамбашић.
"А како живимо, ја увијек кажем да постоје људи и не људи. Већина нас који смо овдје, одрасли заједно, ишли заједно у вртиће у школе, смо и дан данас исти", каже Бранкица Мотл.
Отворене капије и добре домаћине у Рашковцу је затекла и наша екипа. За АТВ причају да живе у миру. Поштују се све вјере и обичаји.
"Уредно живимо нормално, безбједна сам. Не осјећам никакву нетрепељивост, не осјећам никакве проблеме неке те националних раздора, ништа не осјећам", прича Ковиљка Пекија.
"Прошло је више оно, што је ко тражио готово је. Сад се помирити, живити скупа поштовати се скупа, помагати једни другима. Немам ја, имате ви, немате ви имам ја", рекао је Тајиб Хоџић.
Суживот, међусобно помагање и поштовање различитости. О томе, у Приједору, свједоче и удружења која његују традицију.
"Памтим ето да је увијек у друштву било свих нација, нико није постављао никакво питање ко је ко и шта је шта. И сад имамо добру сарадњу са свима, а ето и мимо тога у друштву дружимо се, дијелимо исте проблеме", рекао је Небојша Алексић, секретар у СКУД-у "Др. Младен Стојановић", Приједор.
"Од времена повратка 2002. године када смо поново покренули рад друштва, заиста смо радили да у нашем друштву имамо свих националности, да се сви осјећају љепо и да нам свима буде лијепо. Оно што је циљ сваког човјека на планети да му буде лијепо и да лијепо живи, да се дружи да има око себе људе позитивне, да се шири заједништво и стварно смо на томе радили", рекла је Алма Семанић, секретар у КУД-у "Осман Џафић" Приједор.
Под Козаром гдје се комшијска рука не одбија и гдје се хљеб и бриге дијеле на равне части, суживот је једина природна ствар. За њих је рачуница јасна, на крају дана најближи је комшија, а најважнија оцјена је да ли си добар човјек.
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