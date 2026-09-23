Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа

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Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша недоласком у вечерашњи ТВ дуел, није побјегао од мене и ТВ дебата, он је побјегао од народа, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Српске Саво Минић.
"Мислим да је он наишао на поруку да ће му ова празна столица нанијети мање политичке штете него питања на која треба да одговори", истакао је Минић коментаришући то што је Блануша одбио да учествује у ТВ дебати,
Минић је поручио да му је жао што Блануша није присутан у студију.
Истиче да је очекивао да ће Блануша бити присутан, те да ће дискутовати о томе шта је урађено до сада у Републици Српској.
"И ја сам и на трибинама, имао сам густ распоред и помјерио сам одређене ствари, али очигледно да нисте спремни, ако не дођете и кажете урадили смо то, то и то. То је разлика између прича који имате и у Бањаалци, шта је "рилс", а шта је стварност", поручио је Минић.
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Када је ријеч о изборима, 4. октобра, Минић је додао да оно што је сигурно, предсједник, премијер, министар финансија ће сигурно бити неко из СНСД-а.
"Морамо имати план и рјешење како даље са Републиком Српском", додаје Минић.
(РТРС)
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