Logo

Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
23.09.2026 20:54

Коментари:

0
Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа
Фото: ATV

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша недоласком у вечерашњи ТВ дуел, није побјегао од мене и ТВ дебата, он је побјегао од народа, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Српске Саво Минић.

"Мислим да је он наишао на поруку да ће му ова празна столица нанијети мање политичке штете него питања на која треба да одговори", истакао је Минић коментаришући то што је Блануша одбио да учествује у ТВ дебати,

Минић је поручио да му је жао што Блануша није присутан у студију.

Истиче да је очекивао да ће Блануша бити присутан, те да ће дискутовати о томе шта је урађено до сада у Републици Српској.

"И ја сам и на трибинама, имао сам густ распоред и помјерио сам одређене ствари, али очигледно да нисте спремни, ако не дођете и кажете урадили смо то, то и то. То је разлика између прича који имате и у Бањаалци, шта је "рилс", а шта је стварност", поручио је Минић.

Денис Бећировић

БиХ

Ко о чему - Денис Бећировић о Србима

Када је ријеч о изборима, 4. октобра, Минић је додао да оно што је сигурно, предсједник, премијер, министар финансија ће сигурно бити неко из СНСД-а.

"Морамо имати план и рјешење како даље са Републиком Српском", додаје Минић.

(РТРС)

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

ТВ дуел

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик гост подкаста једног од најутицајнијих гласова конзервативне Америке

2 ч

7
Горан Маричић

Република Српска

Маричић: Чији су електрични аутобуси?

2 ч

1
Браћа Зец

Република Српска

Три брата, Радован, Милан и Драган поносно носе униоформе МУП-а Српске

2 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас реконструисани објекат вртића "Бели анђео" у Броду.

Република Српска

Минић посјетио реконструисани објекат вртића "Бели анђео"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Амиџић: Борићемо се за враћање на изворни Дејтон

21

16

Познати ланац маркета у озбиљној финансијској кризи: Почели затварати радње

21

13

СНСД: Сваки дио Бањалуке једнако важан, сваки наш човјек на првом мјесту!

21

09

УЖИВО: Битно, 23.09.2026.

20

58

Сутра се слави Теодора Александријска: Један обичај се посебно односи на мушкарце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима