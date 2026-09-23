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Минић посјетио реконструисани објекат вртића "Бели анђео"

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23.09.2026 17:53

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас реконструисани објекат вртића "Бели анђео" у Броду.
Фото: СРНА

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас реконструисани објекат вртића "Бели анђео" у Броду.

Минића, који је стигао у друштву начелника Милана Зечевића, дочекало је руководство вртића.

Вриједност изведених радова је близу милион КМ, а новац је обезбијеђен путем Кабинета предсједника Републике, док је око 100.000 КМ издвојила локална заједница за додатне радове.

Ријеч је о санацији вртића која обухвата замјену столарије, крова и постављање фасадне термоизолације, као и хидроизолацију.

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Такође, вртић је прешао и на нови начин гријања, односно на топлотне пумпе.

Вртић похађа 160 малишана, и то 120 у матичном објекту, а 40 у организационој јединици Скеле гдје је јаслички узраст.

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Тагови :

Саво Минић

Вртић

Општина Брод

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