Како ојачати имунитет током јесени?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Како се дани скраћују, а температуре опадају, наша тијела се суочавају са новим изазовима. Јесен је период када се често јављају прехладе, грип и друге респираторне инфекције. У овом тренутку, имунитет постаје наш најважнији савезник.
Али како га ојачати природним путем? У овом чланку ћемо истражити десет кључних начина за јачање имунитета током јесени, користећи доказане методе и природне препарате.
Савјети
Како препознати добар купус за кисељење
Исхрана игра кључну улогу у одржавању јаког имунитета. Јесен је идеално вријеме да обогатимо своју исхрану сезонским воћем и поврћем богатим витаминима и минералима. Црна зова, на примјер, позната је по својим антивирусним својствима и може бити одличан додатак вашем јеловнику. Ова бобичаста биљка садржи антиоксидансе који помажу у борби против слободних радикала и јачају одбрану организма. Такође, бобичасто воће попут боровнице и малине су богати витамином Ц, који је неопходан за функционисање имунолошког система.
Физичка активност не само да побољшава циркулацију, већ и стимулише рад имунолошког система. Чак и умјерено вјежбање, попут шетње или јоге, може значајно допринијети јачању имунитета. Студије показују да редовна физичка активност смањује ризик од инфекција и побољшава опште стање организма. Такође, вјежбање помаже у смањењу стреса, који је често повезан са слабијим имунитетом.
Занимљивости
Велики јесењи хороскоп: Откријте шта очекује ваш знак у наредним данима
Сан је вријеме када се наше тијело опоравља и регенерише. Недостатак сна може ослабити имунитет и повећати подложност инфекцијама. Према истраживањима, особе које спавају мање од 6 сати ноћу имају већи ризик од прехладе у односу на оне који спавају 7-8 сати. Стога, обезбиједите себи квалитетан сан кроз редовне ритуале пред спавање и смањење изложености екранима прије одласка у кревет.
Стрес је један од главних фактора који могу ослабити имунитет. Хронични стрес доводи до повећања нивоа кортизола, хормона који може инхибирати функцију имунолошког система. Природне технике опуштања, попут медитације, дубоког дисања или кориштења адаптогена попут родиоле, могу бити од велике помоћи. Родиола је биљка која помаже у смањењу стреса и побољшању општег стања организма.
Природни препарати могу бити одлична подршка за јачање имунитета. Комбинација природних састојака пружа снажну заштиту против инфекција. Шипурак је посебно познат по високом садржају витамина Ц, док црна зова има антивирусна својства.
Сцена
Ово је брат Мирослава Илића који се угушио у шахту
Довољна хидратација је кључна за одржавање здравља и имунитета. Вода помаже у транспорту хранљивих материја и уклањању токсина из организма. Током јесени, када су ваздушни путеви често суви због гријања, важно је пити довољно течности. Топли чајеви са медом и лимуном могу бити одличан начин да се останете хидрирани и истовремено пружите подршку имунитету.
Цријевна флора има директан утицај на имунитет. Пробиотици, који се налазе у ферментисаним намирницама попут јогурта или киселог купуса, помажу у одржавању равнотеже цријева и јачању имунолошког система. Према студијама, пробиотици могу смањити ризик од респираторних инфекција и побољшати опште стање здравља.
Током јесени, када је изложеност сунчевој свјетлости ограничена, ниво витамина Д у организму може опасти. Витамин Д је неопходан за функционисање имунолошког система, а његов недостатак може повећати ризик од инфекција. Препоручује се узимање суплемената са витамином Д, посебно у периодима када сунчева свјетлост није довољно доступна.
Савјети
Ево до колико сати смијете попити кафу, а да вам не поквари сан
Један од најједноставнијих, али и најефикаснијих начина за спречавање инфекција је редовно прање руку. Хигијена руку може значајно смањити ширење вируса и бактерија, посебно у периодима када су респираторне инфекције чешће.
Мед је природни антибиотик који има антибактеријска и антивирусна својства. Комбинација меда са биљем попут нане или лимуна може бити одлична подршка за имунитет. На примјер, топли чај са медом и лимуном може ублажити симптоме прехладе и пружити додатну заштиту.
Јачање имунитета током јесени не мора бити компликовано. Кроз балансирану исхрану, редовну физичку активност, квалитетан сан и употребу природних препарата, можемо значајно побољшати своју одбрану против инфекција.
Љубав и секс
Да ли сте међу њима? Ова четири знака љубав показују дјелима
Важно је запамтити да је имунитет комплексан систем који захтјева холистички приступ. Кроз мале, али досљедне промјене у свакодневном животу, можемо ојачати своју природну одбрану и уживати у здравијој јесени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
4 ч0
Србија
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
13
21
09
20
58
20
54
20
48
Тренутно на програму