Рубио: Надам се да ћу ускоро имати прилику да посјетим Србију

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је данас да се нада да ће ускоро посјетити Србију и да ће стратешко партнерство двије земље бити продубљено.
Рубио је подсјетио да је садашња америчка администрација предузела кораке како би унапредијела сарадњу са Србијом.
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"Знам да су представници Стејт департмента и других владиних агенција већ посјетили ту земљу. Надам се да ћу и ја имати прилику да је посјетим", рекао је Рубио новинарима на маргинама засиједања Генералне скупштине УН у Њујорку.
Он је истакао да САД желе да продубе стратешко партнерство са Србијом, намјеравајући да то учине истовремено рјешавајући нека потенцијална питања која се могу појавити.
Рубио је нагласио да администрација предјседника САД Доналда Трампа остаје посвећена продубљивању односа, иако је Србија, како је навео, "укључена у нека питања која су потенцијално проблематична и експлозивна" и предмет међународног интересовања.
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Он је додао да је у току процес ширег настојања Вашингтона да ојача везе са Београдом.
(Срна)
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