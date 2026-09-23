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Рубио: Надам се да ћу ускоро имати прилику да посјетим Србију

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23.09.2026 19:44

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је данас да се нада да ће ускоро посјетити Србију и да ће стратешко партнерство двије земље бити продубљено.

Рубио је подсјетио да је садашња америчка администрација предузела кораке како би унапредијела сарадњу са Србијом.

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"Знам да су представници Стејт департмента и других владиних агенција већ посјетили ту земљу. Надам се да ћу и ја имати прилику да је посјетим", рекао је Рубио новинарима на маргинама засиједања Генералне скупштине УН у Њујорку.

Он је истакао да САД желе да продубе стратешко партнерство са Србијом, намјеравајући да то учине истовремено рјешавајући нека потенцијална питања која се могу појавити.

Рубио је нагласио да администрација предјседника САД Доналда Трампа остаје посвећена продубљивању односа, иако је Србија, како је навео, "укључена у нека питања која су потенцијално проблематична и експлозивна" и предмет међународног интересовања.

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Он је додао да је у току процес ширег настојања Вашингтона да ојача везе са Београдом.

(Срна)

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Тагови :

Марко Рубио

Америка

Србија

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