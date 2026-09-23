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Словачка од октобра ограничава марже на гориво

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23.09.2026 17:19

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Словачка ће од октобра ограничити марже на гориво у малопродаји као одговор на раст цијена у Европи, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Почевши од 1. октобра, увешћемо ограничење малопродајних маржи и одредити максималну маржу од 10 центи за продају горива", рекао је Фицо на конференцији за новинаре након сједнице Владе Словачке.

Он је најавио да ће Влада смањити и цијену возних карата за 50 одсто у током октобра.

Према његовим ријечима, Братислава ће затражити од локалних власти да у октобру смање цијене јавног превоза и карата за приградске аутобусе за 30 одсто.

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Фицо је јуче позвао ЕУ да сазове хитан самит због недавног раста цијена горива широм Европе.

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Тагови :

Словачка

гориво

марже

Роберт Фицо

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