Словачка од октобра ограничава марже на гориво

Аутор:АТВ редакција
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Словачка ће од октобра ограничити марже на гориво у малопродаји као одговор на раст цијена у Европи, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Почевши од 1. октобра, увешћемо ограничење малопродајних маржи и одредити максималну маржу од 10 центи за продају горива", рекао је Фицо на конференцији за новинаре након сједнице Владе Словачке.
Он је најавио да ће Влада смањити и цијену возних карата за 50 одсто у током октобра.
Према његовим ријечима, Братислава ће затражити од локалних власти да у октобру смање цијене јавног превоза и карата за приградске аутобусе за 30 одсто.
Ауто-мото
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Фицо је јуче позвао ЕУ да сазове хитан самит због недавног раста цијена горива широм Европе.
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