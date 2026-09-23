Ово је брат Мирослава Илића који се угушио у шахту

Аутор:АТВ редакција
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Брат од стрица легендарног пјевача Мирослава Илића, утопио се јуче, 22. септембра у шахти у дворишту породичне куће у Мрчајевцима.
Иначе Мирослав и преминули су били веома блиску, а у прилог томе свједоче заједничке фотографије и објаве на друштвеним мрежама.
Прије свега неколико дана Мирослав и његов брат уживали су насмијани и срећни.
Сцена
Трагедија у породици Мирослава Илића: Тијело његовог брата од стрица пронађено у шахту
Како је и сам Мирослав Илић изјавио за "Курир", био је веома близак и то му је био најближи род.
Несрећни човјек је упао у шахт поред породичне куће, гдје је смртно страдао.
Према првим информацијама, ријеч је о несрећном случају. На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али несрећном човјеку није било спаса.
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Припадници полиције обавили су увиђај, а истрагом ће бити утврђен све околности које су довеле до овог трагичног догађаја. Детаљи ће бити званично саопштени по завршетку истраге.
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