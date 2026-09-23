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Трагедија у породици Мирослава Илића: Тијело његовог брата од стрица пронађено у шахту

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23.09.2026 17:18

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Пјевач Мирослав Илић држи микрофон и пјева у студију.
Фото: YouTube/Screenshot/RTS

Јуче се у Мрчајевцима, утопио М. И. (64), брат од стрица познатог пјевача народне музике, Мирослава Илића.

Несрећни човјек је упао у шахт поред породичне куће, гдје је смртно страдао.

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Према првим информацијама, ријеч је о несрећном случају. На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али несрећном човјеку није било спаса.

Припадници полиције обавили су увиђај, а истрагом ће бити утврђен све околности које су довеле до овог трагичног догађаја. Детаљи ће бити званично саопштени по завршетку истраге.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мирослав Илић

Пјевач

шахт

незгода

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