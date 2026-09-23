Трагедија у породици Мирослава Илића: Тијело његовог брата од стрица пронађено у шахту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јуче се у Мрчајевцима, утопио М. И. (64), брат од стрица познатог пјевача народне музике, Мирослава Илића.
Несрећни човјек је упао у шахт поред породичне куће, гдје је смртно страдао.
Ауто-мото
Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа
Према првим информацијама, ријеч је о несрећном случају. На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али несрећном човјеку није било спаса.
Припадници полиције обавили су увиђај, а истрагом ће бити утврђен све околности које су довеле до овог трагичног догађаја. Детаљи ће бити званично саопштени по завршетку истраге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Србија
4 ч0
Регион
4 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
13
21
09
20
58
20
54
20
48
Тренутно на програму