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Вики Миљковић преузима Стојиног сина: Донијета одлука, ево шта му је обећала

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22.09.2026 15:16

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Вики Миљковић преузима Стојиног сина: Донијета одлука, ево шта му је обећала
Фото: Инстаграм

Вики Миљковић биће менторка Милану Попову, сину пјевачице Стоје Новаковић, током његовог такмичења у "Пинковим звијездама".

Милан ће, према одлуци Великог шефа, повремено напуштати ријалити "Елита 10" како би учествовао у снимању музичког такмичења.

Вики је стигла на снимање и потврдила да ће помоћи Милану да направи што бољи резултат.

"Мени је супер. Даћу све од себе, свој максимум. И Ташке и ја ћемо се потрудити и због њега, јер је фантастичан момак, али и због Стоје, коју много волим", рекла је Вики.

Вики не крије да ће према Милану имати посебан однос управо због његове мајке.

"Стоја је мени много драга колегиница. Чак док сам живјела на Бежанијској коси, повремено смо се виђале. Нисам ништа испратила, ја сам на релацији Београд – Истанбул и стварно ништа не стижем пратити", казала је.

На коментаре појединих колега да Милан неће имати успјеха због избора ментора, Вики је одговорила кроз шалу.

"Видим, они су сви направили Френк Синатре. Биће Милан супер", поручила је.

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Додала је да према кандидатима настоји бити благонаклона, али да посебно осјећа одговорност када је ријеч о д‌јетету њене колегинице.

"Увијек гледам како би било да мој син стане испред њих. Наравно да имам неке посебне емоције, таква сам", рекла је Вики.

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Тагови :

Вики Миљковић

Пјевачица

Пинкове Звезде

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