Љуба Аличић оштро о естради: Данас нико не зна да пјева, битно је да се скидају голе

Аутор:АТВ редакција
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Фолк пјевач Љуба Аличић отворено је проговорио о стању на домаћој музичкој сцени, млађим колегама, али и пјевачицама које изузетно цијени. Током боравка у свом родном Шапцу, гдје је био један од домаћина на чувеном Шабачком вашару, познати пјевач није штедио никога.
Љуба Аличић је нагласио да Шабац за њега има посебан значај јер потиче из града који је изнедрио бројне музичке великане и гдје је направио своје прве кораке у каријери. Међутим, осврнувши се на данашње трендове, истакао је да му смета што се изглед и шоу стављају испред самог пјевања.
"Гдје данас нико не зна да пјева, човјече! Како није битно да се зна да се пјева? А шта је битно? Да се скидају голе? Да се врти, врти, врти и то народ као воли? Па шта волите, људи, шта вам је? Дајте мало, цијените квалитет", рекао је.
Открио је и да је добијао позиве да буде члан жирија у великим музичким такмичењима, али сматра да га организатори избјегавају управо због његове некомпромисне искрености.
"Они не смију мене да ставе зато што ја нећу никога да хвалим ако не треба да се хвали. Мене нико не би могао да натјера. Јесу ме неки звали, нећу да откривам, али шта ћу ја да причам кад сви знају ко зна да пјева, а ко не зна", рекао је.
Када је ријеч о млађим извођачима који привлаче огромну пажњу јавности, попут Десингерице, Љуба има јасан став, преноси Блиц.
"По мени није звијезда. Свака част њему, ја њега поштујем, али ја тако не вреднујем то. Он је више шоумен. Цијеним то што ради, народ је навикао да воли и нека воли и даље", рекао је.
Са друге стране, за Александру Пријовић нема никакву дилему.
"Александра Пријовић је велика звијезда. Шта има неко да воли или не воли када је она то доказала", рекао је.
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