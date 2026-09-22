Џенифер Екарт пронађена мртва у свом дому

Аутор:АТВ редакција
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Џенифер Екарт, бивша продуценткиња америчких телевизијских канала kanala Fox News и Fox Business, пронађена је мртва у свом дому на Флориди. Имала је 36 година.
Према наводима америчких медија, Екарт је пронађена у суботу ујутру, 19. септембра, у свом дому у Хоб Соунду на Флориди. Надлежни су потврдили за ТМЗ да је ријеч о самоубиству.
Џенифер је јавности била позната и по томе што је 2020. године поднијела тужбу против тадашњег водитеља Фокс Њуса Еда Хенрија, ког је оптужила за сексуални напад. Она је тврдила да ју је напао док су обоје радили на овој телевизији и да је страховала да би то могло да угрози њену каријеру.
Хенри је негирао њене оптужбе и тврдио да је њихов однос био споразуман. Фокс Њус га је отпустио у јулу 2020. године, након што је телевизија добила притужбу и спровела интерну истрагу.
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Судски поступак између Екарт и Хенрија трајао је годинама, а њих двоје су се на крају нагодили. Џенифер је истовремено тужила и Fox News, тврдећи да телевизија није предузела одговарајуће мере како би је заштитила. Тај дио њене тужбе касније је одбачен, а одлуку је 2025. године потврдио и савезни жалбени суд.
Екарт је након свега јавно говорила о периоду кроз који је пролазила, наводећи да је док је радила на телевизији била "парализована од страха".
Поред рада у медијима, Џенифер је покренула и пројекат "The Reinvented Project", као и подкаст у којем је говорила о личним искуствима и промјенама кроз које је прошла.
Њена смрт у 36. години потресла је људе који су је познавали, док су амерички медији вијест о њеној смрти објавили у понедјељак.
Подсјетимо, Џенифер Екарт радила је седам година у компанији Фокс, гдје је била продуценткиња на Fox Businessu.
(телеграф)
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