Пада први снијег ове сезоне

Аутор:АТВ редакција
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На планини Голији, на подручју општине Ивањица, пао је први снијег ове сезоне. Пахуље су изненадиле мјештане пред крај септембра, док се у нижим предјелима још увијек биљеже знатно више температуре.
Према ријечима становника голијских села, снег пада интензивно, али се због високе температуре ваздуха не задржава на тлу.
"Пада прилично јако, али се пахуље одмах топе. Навикли смо на дуге и хладне зиме, али снег у септембру ипак привлачи пажњу", кажу мјештани за РИНУ.
Голија је позната по променљивим временским условима, дугим зимама и снежним падавинама које се неријетко јављају и ван зимских месеци. Међу мештанима овог краја препричава се да је на планини снијег током година биљежен у готово свим мјесецима, осим у јулу.
Иако снежни покривач за сада није формиран, први снијег најавио је долазак хладнијих дана на подручју ивањичког краја.
Метеоролози објашњавају да је посреди пљусак снијега, односно тренутно провејавање које неће довести до стварања било каквог сњежног покривача.
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