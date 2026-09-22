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Са пушком дошао у школу и отворио ватру: Први снимци нападача из Турске

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22.09.2026 10:12

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Са пушком дошао у школу и отворио ватру: Први снимци нападача из Турске
Фото: X / MarioNawfal

На друштвеним мрежама су се појавили снимци нападача из школе у Турској. У питању је школа "Инчи Узмез" у Маниси на западу земљи.

Према за сада непотврђеним информацијама најмање осам ученика је повријеђено у пуцњави, а један се налази у критичном стању.

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Нападач је побјегао послије напада, полиција је покренула велику потрагу и он је убрзо ухапшен.

На лице мјеста убрзо након напада стигле су јаке полицијске снаге и бројне екипе хитне помоћи. На снимцима се види нападач како носи оружје.

Врховни савјет за радио и телевизију (РТУК) огласио се поводом оружаног напада који се догодио у једној школи у Маниси:

"Након овог немилог догађаја, од кључног је значаја да пружаоци медијских услуга поступају крајње одговорно, водећи рачуна о друштвеном миру, јавном реду, а посебно о менталном здрављу наше дјеце и младих".

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Турска

Школа

Пуцњава

пуцњава у Турској

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