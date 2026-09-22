Са пушком дошао у школу и отворио ватру: Први снимци нападача из Турске

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама су се појавили снимци нападача из школе у Турској. У питању је школа "Инчи Узмез" у Маниси на западу земљи.
Према за сада непотврђеним информацијама најмање осам ученика је повријеђено у пуцњави, а један се налази у критичном стању.
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Нападач је побјегао послије напада, полиција је покренула велику потрагу и он је убрзо ухапшен.
На лице мјеста убрзо након напада стигле су јаке полицијске снаге и бројне екипе хитне помоћи. На снимцима се види нападач како носи оружје.
🚨BREAKING:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026
🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.
One student is said to be in critical condition.
The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.
A…
Врховни савјет за радио и телевизију (РТУК) огласио се поводом оружаног напада који се догодио у једној школи у Маниси:
"Након овог немилог догађаја, од кључног је значаја да пружаоци медијских услуга поступају крајње одговорно, водећи рачуна о друштвеном миру, јавном реду, а посебно о менталном здрављу наше дјеце и младих".
(Телеграф.рс)
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