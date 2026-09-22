Руска амбасада донирала опрему Основној школи "Пале"

Аутор:АТВ редакција
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Основна школа "Пале" добила је од руске Амбасаде у БиХ лаптопе који ће бити кориштени за потребе наставе и ваннаставних активности.
Донација је уручена представницима паљанске школе током сусрета са руским дипломатама у Вишеграду.
Осим лаптопа, уручени су и пројектори и уџбеници, с циљем подршке настави руског језика и образовању.
Из Основне школе "Пале" захвалили су Амбасади Руске Федерације за пажњу и подршку, истичући значај оваквих сусрета за његовање пријатељства и блискости два народа.
Опрему и наставна средства за изучавање руског језика добиле су и средње школе са подручја Сокоца, Чајнича и Вишеграда, преноси Срна.
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