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Руска амбасада донирала опрему Основној школи "Пале"

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22.09.2026 10:48

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Руска амбасада донирала опрему Основној школи "Пале"

Основна школа "Пале" добила је од руске Амбасаде у БиХ лаптопе који ће бити кориштени за потребе наставе и ваннаставних активности.

Донација је уручена представницима паљанске школе током сусрета са руским дипломатама у Вишеграду.

Осим лаптопа, уручени су и пројектори и уџбеници, с циљем подршке настави руског језика и образовању.

Из Основне школе "Пале" захвалили су Амбасади Руске Федерације за пажњу и подршку, истичући значај оваквих сусрета за његовање пријатељства и блискости два народа.

Опрему и наставна средства за изучавање руског језика добиле су и средње школе са подручја Сокоца, Чајнича и Вишеграда, преноси Срна.

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Тагови :

амбасада

Русија

основна школа

Пале

Руска амбасада у БиХ

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