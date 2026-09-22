"Жена у црном" узнемирила мјештане Лукавца и околине: Из полиције појаснили о чему се ради

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама протеклих дана појавиле су се фотографије и снимци особе одјевене у црно, највјероватније жене, за коју се тврди да се појављује на подручју Лукавца и околних насеља.
Објаве су изазвале узнемиреност међу грађанима, због чега су се 20. септембра окупили мјештани у Цапардама и Пурачићу, а на терен је изашла полиција. Међутим, МУП ТК није потврдио вјеродостојност тих навода, док нико од окупљених грађана није могао потврдити да је лично видио особу са снимака.
"У вези различитих објава на друштвеним мрежама којима се у посљедњих неколико дана изазива узнемирење грађана ширег подручја Лукавца, на начин да су објављене фотографије и информације чија је вјеродостојност упитна, провјерама је утврђено да ПС/ПУ Лукавац нису пријављени овакви догађаји", речено је за "Аваз" из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић потврдила је за Аваз да поводом окупљања грађана које је одржано 20.9.2026. године у Цапардама и Пурачићу, патрола полиције ПС Лукавац је на мјесту окупљања обавила разговор са присутним грађанима, којом приликом нико од присутних није могао потврдити да је видио било шта као на објавама на друштвеним мрежама, те је, како наводи Спречић, вјероватно да су информације и снимци који круже друштвеним мрежама невјеродостојни и неистинити.
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"Апелујемо на грађане да уколико уоче, евентуалне сумњиве догађаје пријаве најближој полицијској станици или позивом на број 122", наводе из полиције.
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