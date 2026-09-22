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Каран: Омаж генерацији здравствених радника чија су дјела трајно уграђена у историју Српске

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22.09.2026 11:49

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Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Фото: СРНА

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас у Источном Сарајеву да одликовања уручена медицинским радницима Сарајевско-романијске регије представљају историјски омаж једној генерацији здравствених радника која је у најтежим временима показала шта значе професионална дужност, људска солидарност и лична храброст и чија су дјела трајно уграђена у историју Српске.

Каран је рекао да Република Српска није брањена само на линијама фронта, већ и у операционим салама, болничким ходницима и амбулантама, у санитетским возилима и на мјестима гдје су се водиле битке за сваки људски живот, као и знањем, храброшћу, пожртвовањем и хуманошћу.

Он је у име Републике Српске одликованим медицинским радницима захвалио за сваки спасени живот, за непроспавану ноћ, тешку одлуку и за сваки тренутак у којем су туђи живот ставили испред сопственог мира и сигурности.

"Нека ова одликовања, као израз дубоке захвалности Републике Српске за све што сте за њу учинили, буду вама на част, вашим породицама на понос, а будућим генерацијама трајни путоказ и свједочанство о томе како се, онда када је најтеже, служи свом народу и својој отаџбини", нагласио је Каран на свечаности поводом уручења одличја, преноси Срна.

Додик и Каран Источно Сарајево

Градови и општине

Каран и Додик уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије

Према његовим ријечима, уручивањем ових високих одликовања Република Српска данас испуњава институционални и морални дуг према људима који су у данима њене одбране стајали на једном од најтежих и најодговорнијих бедема, уз рањеног борца, болесника, човјека чији је живот висио о концу и уз породицу која је у стрепњи чекала вијест о својим најмилијима.

"Предсједник Милорад Додик је 2025. године, обављајући дужност предсједника Републике Српске, донио одлуку да ваша пожртвованост, храброст и заслуге буду овјековјечене високим одликовањима Републике Српске. Данас мени припада велика част да вам та одликовања уручим као видљив знак захвалности Републике", рекао је Каран.

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Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

предсједник Републике Српске

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