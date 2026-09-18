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Руска ММА легенда гост Српске, на пријему код Карана

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18.09.2026 08:21

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Фјодор Јемељаненко
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран састаће се данас у Бањалуци са прослављеним руским борцем мјешовитих борилачких вјештина (MMA) Фјодором Јемељаненком и уручити му одликовање.

Каран ће се састати са Јемељаненком сутра у 13.00 часова у Палати Републике, а након сусрета предвиђено је свечано уручење одликовања, најављено је из Кабинета предсједника Републике Српске.

Јемељаненко ће у 15.00 часова боравити у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Залужанима.

Фјодор Јемељаненко

Остали спортови

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Планирано је да у 19.00 часова буде одржан спортски скуп у СЦ "Центар" и дружење са фановима, док је у 20.00 часова заказан борилачки спектакл "Хектор фајт најт севн".

(СРНА)

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Тагови :

Фјодор Јемељаненко

ММА борац

Синиша Каран

Република Српска

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