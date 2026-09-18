Руска ММА легенда гост Српске, на пријему код Карана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран састаће се данас у Бањалуци са прослављеним руским борцем мјешовитих борилачких вјештина (MMA) Фјодором Јемељаненком и уручити му одликовање.
Каран ће се састати са Јемељаненком сутра у 13.00 часова у Палати Републике, а након сусрета предвиђено је свечано уручење одликовања, најављено је из Кабинета предсједника Републике Српске.
Јемељаненко ће у 15.00 часова боравити у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Залужанима.
Остали спортови
Јемељаненко за АТВ: Српски народ је народ Светог Саве, цара Лазара и патријарха Павла
Планирано је да у 19.00 часова буде одржан спортски скуп у СЦ "Центар" и дружење са фановима, док је у 20.00 часова заказан борилачки спектакл "Хектор фајт најт севн".
(СРНА)
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