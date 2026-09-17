Каран: Неће успјети покушаји растакања српског националног и политичког бића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је да неће успјети покушаји растакања српског националног и политичког бића, те истакао да одговор Српске мора бити додатно јачање специјалних и паралелних веза са Србијом.
Говорећи о иницијативи групе бошњачких посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да буде суспендован Споразум о специјалним и паралелним везама Републике Српске и Србије, Каран је указао да су управо Декларација Свесрпског сабора и специјалне и паралелне везе одговор на такве насртаје.
"Ти насртаји трају пуних 30 година. Од Дејтонског мировног споразума потпуно интензивно трају насртаји на уставноправну позицију Републике Српске и српског народа", рекао је Каран.
Он је оцијенио да бошњачка политичка елита никада није прихватила Републику Српску и српски народ као конститутивне у оном смислу у којем је то Устав прописао.
Каран је навео да су управо такви насртаји услиједили након распада бивше Југославије, када је прекинуто српско национално и политичко биће.
"Република Српска је настала као отпор управо таквим нападима", изјавио је Каран за РТРС.
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Каран је нагласио да специјалне и паралелне везе не може нико укинути, јер су у својој суштини настале прије БиХ.
Он је рекао да је један од кључних елемената настанка Републике Српске била жеља да се настави континуитет са СР Југославијом и матицом Србијом, те указао на значај чињенице да се специјалне и паралелне везе налазе у Анексу четири, односно Дејтонском споразуму.
"Није случајно да се један такав инструмент налази у Уставу. Он је управо био производ чињенице да су и они који су стварали Устав и Дејтонски споразум били потпуно свјесни да је откинуто једно ткиво једног народа и зато су наши представници у Дејтону инсистирали да остане барем та уставна позиција да могу и даље да остваре континуитет заједничког живљења са матицом Србијом", нагласио је Каран.
Каран је навео да се специјалне и паралелне везе односе на све могуће идентитетске облике сарадње који су основа заједничког битисања једног јединственог народа.
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Према његовим ријечима, специјалне и паралелне везе су само одраз онога што је било јединство српског народа.
Он је указао да је кроз различите системе, посебно у ранијем вијеку, и кроз различите административне препреке стално разбијано национално и политичко јединство српског народа, због чега је Дан српског јединства, слободе и националне заставе јако значајан.
Каран је рекао да је празник обиљежен шесту годину, као и да постоји велики број других заједничких празника и манифестација, наводећи да је то заслуга предсједника Србије Александра Вучића и предсједника Милорада Додика.
Према његовим ријечима, кроз такве манифестације показује се да су Срби један и јединствен народ.
Каран је подсјетио да је Дан српског јединства, слободе и националне заставе настао као повод за обиљежавање пробоја Солунског фронта и краја Првог свјетског рата, наводећи да је тада бројчано мали српски народ дао можда и највеће жртве у односу на све друге народе.
"Дао је слободу не само српском, него и другим народима", рекао је Каран.
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