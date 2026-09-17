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Мерц: Мигранти - кључни дио тржишта рада

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17.09.2026 22:49

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на састанак кабинета у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 16. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Мигранти тренутно чине кључни дио тржишта рада у Њемачкој, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

"Нама су потребни ти људи", рекао је Мерц на предизборном скупу берлинског огранка Хришћанско-демократске уније /ЦДУ/.

Мерц је додао да болнице, градилишта, старачки домови, ресторани и хотели не би могли да функционишу без миграната који су интегрисани у њемачко друштво.

Он је додао је да земљи нису потребни мигранти који долазе искључиво ради коришћења система социјалне помоћи.

"Они који не поштују правила морају да напусте земљу", рекао је Мерц, додајући да Њемачка не смије да толерише криминал међу мигрантима, нити то да антисемитизам постане стандард у земљи, преноси Срна.

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт изјавио је раније да је влада спријечила око 60.000 покушаја илегалног уласка у земљу и привела 1.700 особа умијешаних у кријумчарење миграната од марта 2025. године.

Добринт је навео да је Њемачка депортовала око 42.000 људи који нису имали основ за тражење азила.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

Мигранти

Тржиште рада

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