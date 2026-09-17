"Хектор Фајт Најт 7": Спектакл у Бањалуци, Тошић и Мугоша у главној борби вечери

Аутор:АТВ редакција
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Хектор Фајт Најт дошао је до свог седмог издања, а у главној борби вечери снаге ће одмјерити љубимац домаће публике Данило Тошић и Милош Мугоша из Црне Горе. Окршај тешкаша гарантује прави спектакл. Члан бањалучког Ареса је пун самопоуздања, увјерен у побједу у својој кући.
Богат "фајр кард" поред главне доноси још осам сјајних борби, а у ринг ће и Стефан Добријевић. Бањалучког кикбоксера очекује судар са Богданом Ђурашковићем у категорији до 83 килограма.
И на предстојећем издању у Хекторов ринг ући ће неколико талентованих младих бораца попут Ивана Анушића и Виктора Лукача, као и Давида Вучетића. Организатори су и ове године направили сјајан посао, а потврда свега је и долазак Фјодора Јемељаненкa у Бањалуку, по многима најбољег борца свих времена.
Програм у дворани Центар почиње сутра у 20 часова, а улаз за публику је бесплатан.
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