Пукло је кад је пао у воду и чуо се узвик гледалаца: Младић под окриљем ноћи скочио са Старог моста у Неретву

Аутор:АТВ редакција
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Само зато што видите локалне младиће како то раде и чине да изгледа лако... не значи да јесте. Скакање са Старог моста је кул. Такође је изузетно опасно.
Овако почиње објава на Инстаграм налогу mostarly.guide, на ком је објављен снимак ноћног скока са Старог моста у Неретву.
"Вијековима је скакање са моста симбол храбрости, зрелости и традиције у Мостару. Али постоји веома важна разлика између обученог рониоца који изводи тај скок и некога ко одлучи да то уради касно ноћу, пијан или не познајући ријеку, услове и технику".
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"Зато вас молимо: немојте охрабривати своје пријатеље да скоче са моста када нису присебни. Бити окружен пријатељима који вас бодре не чини скок безбједнијим", апелује се на усијане главе.
Срећом, младић у овом видеу је добро. Али, ово је могло да се заврши сасвим другачије.
"Ако је скакање са Старог моста нешто што заиста желите да доживите, урадите то на прави начин. Придружите се локалном ронилачком клубу, похађајте часове, научите технику и нека вас подрже искусни локални рониоци", савјетује се у објави.
"Традиција заслужује поштовање. Ријека заслужује поштовање. А ваш живот га дефинитивно заслужује", наводи се у објави.
"Одоше бубрези низ Неретву, сад су негдје око Почитеља", написао је један корисник.
"Није ми јасно зашто скачу и то поготово ноћу! Осјећаће југовину до краја живота", коментарисали су други.
Призор је изазвао забринутост дела оних који су погледали снимак, иако је аутор објаве навео да је младић након скока добро.
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