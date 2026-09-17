Одржан Међународни фестивал младих у Јекатеринбургу, Република Српска имала своје представнике

Аутор:АТВ редакција
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Седмодневни Међународни фестивал младих, од 11. до 17. септембра у руском граду Јекатеринбургу окупио је око десет хиљада младих људи из цијелог свијета свијета, а међу учесницима су били и представници Републике Српске.
Фестивал се одвијао под слоганом "Слиједи свој сан. Заједно са Русијом", на више локација у Јекатеринбургу - од кампуса Уралског федералног универзитета до изложбеног центра "Јекатеринбург-Еxпо".
Програм је био подијељен по областима у којима млади људи већ данас обликују будућност својих земаља - то су креативне индустрије, државна управа, наука и технологија, спорт, предузетништво, медији и волонтирање.
Посебан сегмент програма био је посвећен међународним односима и дипломатији, а управо у овом дијелу програма као представник Републике Српске учествовала је и Ивана Шеварика, мастеранд Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.
Кроз њено присуство и учешће на свечаном отварању Глобалног форума младих дипломата, Геополитичком самиту младих и панел дискусији "Међународни односи у ери глобалне трансформације" показало се да Република Српска има младе стручњаке који су спремни за нове изазове мултиполарног свијета.
Свечаностима су присуствовали и високи званичници Руске Федерације замјеник предсједника Владе Дмитриј Чернишенко и министар науке и високог образовања Валериј Фалков, док су министар спољних послова Сергеј Лавров и званична представница МИД-а Марија Захарова кроз своја предавања понудили врхунске практичне примјере за разумијевање међународних односа, државног суверенитета и стратешког управљања.
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