Цвијановић: Политика СНСД-а допринијела развоју сваке локалне заједнице

Коментари:4
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је данас у Власеници да је политика СНСД допринијела развоју сваке локалне заједнице у Републици Српској.
Цвијановићева је напоменула да је у Власеници направљен велики напредак захваљујући сарадњи републичког и општинског руководства.
Она је изразила увјерење да подршка Власеница СНСД-у на предстојећим изборима неће изостати.
"Вјерујем да ће Саво Минић побиједити и бити предсједник Републике Српске, а исто тако и да ћу ја добити побједничку подршку", рекла је Цвијановићева на предизборној трибини "Разговор са грађанима" .
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да је општинско руководство показало сензибилитет за људе који живе у Власеници.
Минић је рекао да често долази у Власеницу и да се увијек разговара о пројектима које једино СНСД може ријешити.
"То ће грађани, сигуран сам, препознати. Потребна нам је побједа Жељке Цвијановић ради континуитета наше политике и сматрам да су грађани широм Републике Српске свјесни тога", рекао је Минић.
Република Српска
Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева
Носилац листе СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Изборној јединици три Радован Вишковић рекао је да је СНСД велика породица, која је уз подршку грађана преживјела све недаће у претходном периоду.
Вишковић је истако да је заслугама лидера партије Милорада Додика сачувана Република Српска.
"Сјећам се полиције која није имала ципеле, оружје, није имала ништа. Данас наша полиција има све", рекао је Вишковић.
Кандидат СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ из Изборне јединице три Мирослав Краљевић позвао је суграђане да подрже кандидате СНСД-а на изборима.
"Као начелник борио сам се да одржим живот у нашој локалној заједници. Власеница је један период била у вакууму, али данас је, након интензивног рада, напредак видљив", рекао је Краљевић.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске Дејана Мијић исказала је задовољство што припада генерацији која може учити од најбољих.
"Највећи политички терет носио је и носи предсједник СНСД-а Милорад Додик и част је било учити како се ствара и, гради и чува Република Српска", рекла је Мијичева, преноси Срна.
Република Српска
19 ч7
Република Српска
23 ч7
Друштво
1 д1
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч9
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
24
18
04
17
58
17
48
17
43
Тренутно на програму