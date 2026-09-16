Минић и Цвијановић обишли компанију Техничког ремонта

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обишли су данас компанију Технички ремонт Братунац.
Планирано је да након тога Цвијановићева и Минић обиђу фирму за производњу пластичних маса за грађевинарство у Сребреници.
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