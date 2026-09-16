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Минић и Цвијановић обишли компанију Техничког ремонта

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16.09.2026 14:59

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Минић и Цвијановић у Братунцу
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обишли су данас компанију Технички ремонт Братунац.

Планирано је да након тога Цвијановићева и Минић обиђу фирму за производњу пластичних маса за грађевинарство у Сребреници.

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Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Братунац

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