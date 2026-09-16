Сабаленка због дивљања у финалу УС опена кажњена

Аутор:АТВ редакција
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Арина Сабаленка је изгубила у финалу УС опена и тако није успјела да одбрани титулу у Њујорку, потом је пала на другу позицију WTA листе послије скоро двије године, а ту није крај.
Она је сломила свој рекет послије пораз од Елене Рибакине и за то добила казну.
Организатори су одлучили да јој од зараде одузму 7.500 долара јер је по завршетку финала поломила рекет великим интензитетом и поновљеним радњама. Ово је уједно и највећа казна за ломљење рекета.
С обзиром да је за пораз у финалу награђена са 2.800.000 долара, ова казна је прилично занемарљива.
Ове године је 20 учесника кажњено на Флашинг Медоузу.
Aryna Sabalenka officially lost the WTA World No. 1 ranking to Elena Rybakina…— American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) September 13, 2026
And apparently the racquet has been identified as the prime suspect. 🤣
US Open 2026 Women’s Singles Final:
Player lost. Racquet caught the blame. Case closed. pic.twitter.com/Dtb5zzReF1
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