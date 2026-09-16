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Сабаленка због дивљања у финалу УС опена кажњена

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16.09.2026 15:26

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Сабаленка због дивљања у финалу УС опена кажњена
Фото: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Арина Сабаленка је изгубила у финалу УС опена и тако није успјела да одбрани титулу у Њујорку, потом је пала на другу позицију WTA листе послије скоро двије године, а ту није крај.

Она је сломила свој рекет послије пораз од Елене Рибакине и за то добила казну.

Организатори су одлучили да јој од зараде одузму 7.500 долара јер је по завршетку финала поломила рекет великим интензитетом и поновљеним радњама. Ово је уједно и највећа казна за ломљење рекета.

С обзиром да је за пораз у финалу награђена са 2.800.000 долара, ова казна је прилично занемарљива.

Ове године је 20 учесника кажњено на Флашинг Медоузу.

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Тагови :

Арина Сабаленка

УС Опен

тенис

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