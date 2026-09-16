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Снимљен тренутак стравичне несреће на аутопуту, јурио у супротном смјеру

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16.09.2026 16:00

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Снимљен тренутак стравичне несреће на аутопуту, јурио у супротном смјеру
Фото: Index.hr

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила код Загреба на аутопуту А3 погинула је једна особа.

Индекс је у посједу снимка који приказује тренутак почетка данашње тешке саобраћајне несреће на загребачкој обилазници, у којој је погинула једна особа.

На снимку се види бијели аутомобил који великом брзином јури у супротном смјеру ауто-путем А3. У сљедећем тренутку долази до силовитог удара у возило које је правилно наилазило својом траком, при чему се види како крхотине и дијелови аутомобила лете по ваздуху и коловозу.

По свему судећи, након тог првог судара на бијели аутомобил налетио је тегљач и потпуно га смрскао, при чему је једна особа погинула.

Из загребачке полиције потврдили су за Индекс да су упознати са вожњом у супротном смјеру и постојањем снимка, али напомињу да још утврђују све околности и тачну динамику несреће.

Према доступним информацијама, Хрватски ауто-клуб (ХАК) је уочи трагедије примио дојаву и упозорио возаче на возило које се кретало у супротном смјеру на обилазници.

Фејсбук страница „Гранични пријелаз Маљевац“ објавила је снимак из камиона за који наводи да приказује возача који се кретао у супротном смјеру.

Саобраћај у прекиду, настале километарске колоне

Због несреће на дионици између чвора Мост Сава и чвора Загреб исток, у смјеру Липовца, саобраћај је потпуно обустављен.

Створиле су се огромне колоне – између Коснице и Загреба исток колона је дуга седам километара, док аутомобили стоје у колони дугој још пет километара између чворова Јакушевец и Косница.

Сав саобраћај се на чвору Косница искључује са ауто-пута и преко Домовинског моста, Радничке цесте и Славонске авеније преусмјерава на чвор Загреб исток, гдје се возачи поново могу укључити на А3 или А4.

У несрећи су, како се сазнаје из полиције, учествовала два теретна и три путничка возила.

Аутомобил потпуно подвучен под тегљач

Фотографије са мјеста несреће показују размјере удара. Бијели аутомобил је од силине судара остао потпуно згњечен и подвучен под црвени тегљач са полуприколицом, док је непосредно поред њих заустављен и жути камион са дизалицом.

На терену су све дежурне службе, укључујући полицију, ватрогасце и Хитну помоћ.

Након што је саобраћај у потпуности заустављен, читаоци Индекса снимили су још један опасан инцидент у самој колони.

„У колони сам због саобраћајне несреће између чвора Мост Сава и чвора Загреб исток. Један аутомобил је кренуо да вози у супротном смјеру коридором за Хитну помоћ“, јавио је читалац који је послао фотографије.

На њима се види сребрни „мерцедес“ словеначких регистарских ознака, окренут у супротном смјеру, како се креће простором између заустављених возила који је остављен за пролазак хитних служби.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Загреб

возио у контрасмјеру

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