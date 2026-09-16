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Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

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16.09.2026 16:50

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Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали погодио је источну обалу Минданаоа, другог највећег острва на Филипинима, саопштио је Евромедитерански сеизмолошки центар.

Потрес је регистрован на дубини од 53 километра, са епицентром око 112 километара сјевероисточно од Матија, града са приближно 105.000 становника.

За сада нема информација о жртвама или причињеној штети, нити је издато упозорење на цунами, објавио је портал "Баха", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Филипини

Земљотрес Филипини

Земљотрес

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