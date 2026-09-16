Земљотрес јачине пет степени погодио Филипине

Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали погодио је источну обалу Минданаоа, другог највећег острва на Филипинима, саопштио је Евромедитерански сеизмолошки центар.

Потрес је регистрован на дубини од 53 километра, са епицентром око 112 километара сјевероисточно од Матија, града са приближно 105.000 становника.

За сада нема информација о жртвама или причињеној штети, нити је издато упозорење на цунами, објавио је портал "Баха", преноси Срна.