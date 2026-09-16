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Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима

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16.09.2026 13:45

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Фото: pexels/GEORGE DESIPRIS

Аустријанка стара 37 година тешко је повређена у бруталном нападу ајкуле на Бахамима док је пливала са делфинима током туристичког путовања.

Стравичан инцидент догодио се око 3 миље од обале острва Бимини, потврдила је тамошња полиција.

Према званичним информацијама, несрећна жена је задобила тешку повреду десног скочног зглоба. Напад се догодио прекјуче, а она је одмах око 17:30 часова пребачена у локалну клинику на Биминију.

Због изузетне тежине повреда, 37-годишњакиња је хитно хеликоптером пребачена у Њу Провиденс, главно и најнасељеније острво Бахама, гдје су се љекари борили за њен опоравак.

Полиција Бахама одмах је покренула детаљну истрагу како би се утврдиле све околности овог крвавог напада, преноси Еј-би-си њуз.

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Тагови :

Ајкула

напад ајкуле

ајкула напала жену

Бахами

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