Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима

Аутор:АТВ редакција
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Аустријанка стара 37 година тешко је повређена у бруталном нападу ајкуле на Бахамима док је пливала са делфинима током туристичког путовања.
Стравичан инцидент догодио се око 3 миље од обале острва Бимини, потврдила је тамошња полиција.
Према званичним информацијама, несрећна жена је задобила тешку повреду десног скочног зглоба. Напад се догодио прекјуче, а она је одмах око 17:30 часова пребачена у локалну клинику на Биминију.
Због изузетне тежине повреда, 37-годишњакиња је хитно хеликоптером пребачена у Њу Провиденс, главно и најнасељеније острво Бахама, гдје су се љекари борили за њен опоравак.
Полиција Бахама одмах је покренула детаљну истрагу како би се утврдиле све околности овог крвавог напада, преноси Еј-би-си њуз.
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