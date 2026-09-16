Лавров: Ако Европа нападне Русију, рат ће бити кратак

Аутор:АТВ редакција
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Уколико Европа нападне Русију, рат ће бити кратак, као што је раније упозорио руски предсједник Владимир Путин, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је на Међународном фестивалу младих у Јекатеринбургу нагласио да Русија нема намјеру да нападне Европу.
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"Желим да нагласим да нисмо заинтересовани за учествовање у томе, али ако Европа, која на дневној бази говори о припремању за рат са Русијом, нападне Руску Федерацију, то ће бити потпуно другачији и веома кратак рат", рекао је Лавров.
Он је изразио наду да су у Европи већ чули упозорења из Москве.
(Срна)
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