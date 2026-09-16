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Лавров: Ако Европа нападне Русију, рат ће бити кратак

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16.09.2026 13:11

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Уколико Европа нападне Русију, рат ће бити кратак, као што је раније упозорио руски предсједник Владимир Путин, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је на Међународном фестивалу младих у Јекатеринбургу нагласио да Русија нема намјеру да нападне Европу.

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"Желим да нагласим да нисмо заинтересовани за учествовање у томе, али ако Европа, која на дневној бази говори о припремању за рат са Русијом, нападне Руску Федерацију, то ће бити потпуно другачији и веома кратак рат", рекао је Лавров.

Он је изразио наду да су у Европи већ чули упозорења из Москве.

(Срна)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Европа

Владимир Путин

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