Како промјена времена утиче на срце: Не игноришите ове симптоме

Аутор:АТВ редакција
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Аритмије различитог узрока нешто су чешће са промјенама временских прилика и уласком у јесен, објашњавају стручњаци.
Све то ипак не значи да је свако „лупање срца“ обавезно и знак болести. Кардиоваскуларне болести, ипак, су најучесталије у Србији, а пацијенти, нажалост, све млађи и због чега је битно да на вријеме препознамо могући проблем. Како да реагујемо у ситуацији када дође до аритмије, објаснио је шеф Одсјека опште кардиологије, Службе за унутрашње болести ЗЦ Ваљево, др Славица Виторовић Вуловић.
Република Српска
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Љекари напомињу да је битно правити разлику између правих аритмија и оних са симптомима сличним треперењу и лупању срца, који су безазленији и најчешће пролазног карактера.
– Осјећај „прескакања срца“ прате нелагоде у грудима, треперење, лепршање. Нису сва та лупања и „треперења“ срца аритмије. Често то буду тахикардије које могу бити условљене општим стањем организма. Могу бити повезане са конзумирањем јаке хране, такође воће и поврће које ми сматрамо здравом храном уме да буде тешко за желудац и самим тим да утиче на срце, иритацијом желуца, да доведе до осећаја прескакања срца – објашњава кардиолог др Славица Виторовић Вуловић.
Др Виторовић Вуловић напомиње да лупање срца често може бити узроковано и анемијом. То је врло честа појава код млађих женских особа послије порођаја или обилних циклуса у склопу анемије, а не аритмије као посебне болести. Са наглим падом хемоглобина такође често је један од првих симптома озбиљних болести код старијих особа – наводи докторка.
Кад причамо о правим срчаним аритмијама које треба лијечити, први корак је Холтер ЕКГ-а. Како бисмо утврдили тип аритмије, да ли се ради о вентрикуларним, суправентрикуларним аритмијама. Од тога даље зависи и лијечење, каже др Славица Виторовић Вуловић.
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Добра вијест је чињеница да сада постоји широк дијапазон нових терапија којима се успјешно стабилизује поремећај срчаног ритма. Уз терапију укључујемо и лијекове за разрјеђивање крви који пацијенте штите од нежељених тромбоемболијских догађаја. Код правих аритмија, када имамо фактички фибрилацију, раније називану апсолутну аритмију, сада су доступни лијекови на рецепт, а партиципација је минимална.
"Код ове терапије јако је битно да се лијекови пију у исто време уз оброк и да се води рачуна о нежељеним реакцијама. Једна од њих је појава модрица, затим хематурија, ту су и гастроинтестинални симптоми, када се треба јавити љекару. У овој ситуацији пацијента шаљемо трансфузиологу, који одређује активност лијека у крви, на основу чега даље процјењујемо потребу количину дозе локек", каже др Славица Виторовић Вуловић.
Кардиолог напомиње да су аритмије, нажалост, доста учестале и често су повезане с увећањем лијеве преткоморе срца и другим болестима срца. Ту говоримо о озбиљним пацијентима које је потребно озбиљно пратити и лијечити. Аритмија умије да буде пароксизмална, што значи да се јавља повремено у интервалима. Пацијенти кажу да осјећају јако лупање и кратак дах који траје пар минута, послије чега спонтано пролази, али се након извјесног времена поново јавља. Такви пацијенти када дођу на преглед најчешће су у синусном ритму (нормалан рад срца), али када им се уради Холтер, видите да ови пацијенти испадају из ритма и то је најопасније. Мој савјет је зато да чим осетите тегобе, да се јавите љекару да се спроведе дијагностика – навела је др Виторовић Вуловић преноси Курир.
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Докторка објашњава да су у љетном периоду очекиване варијације притиска, као и да се јављају пацијенти са коронарном болешћу који реагују на више температуре, док са уласком у јесењу сезону и промјеном времена долази до чешћих аритмија различитог поријекла.
Порука за пацијенте јесте да се благовремено контролишу, не преправљају терапију и усвајају здраве навике. Закључна напомена за све који се суочавају са кардиоваскуларним болестима јесте да је превенција кључна у лијечењу кардиоваскуларних болести, прије свега у виду регулације крвног притиска, правилне исхране, физичке активности и сна, као и контроле стреса.
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