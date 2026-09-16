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За само 24 сата за воланом ухваћено осам особа без возачке дозволе

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16.09.2026 14:47

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Сарајевска полиција је у само 24 сата из саобраћаја искључила чак осам особа које су возиле аутомобиле прије него што су стекле право на управљање моторним возилом.

Овај податак посебно се издваја из дневног извјештаја МУП-а КС, према којем је полиција у истом периоду интервенисала и због других тежих саобраћајних прекршаја.

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Поред осам особа које су управљале возилима прије стицања права на управљање, полиција је из саобраћаја искључила и једног возача због вожње под утицајем алкохола.

Још четири особе затечене су за воланом упркос томе што им је била на снази заштитна мјера забране управљања моторним возилом.

Из саобраћаја је искључено и једно возило којем је истекла регистрација.

На подручју КС у протекла 24 сата евидентирано је укупно 19 саобраћајних незгода.

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У 17 случајева забиљежена је материјална штета, док су се догодиле двије незгоде с повријеђеним особама. Двије особе задобиле су лакше тјелесне повреде.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

Возачка дозвола

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