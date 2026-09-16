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ЦИК БиХ тражи оператере за рад на бирачким мјестима: Зарађује се 310 КМ, ево како се пријавити

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16.09.2026 15:39

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Изборне технологије
Фото: АТВ

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) званично је расписала нови, продужени јавни конкурс за ангажман техничких оператера на предстојећим Општим изборима 2026. године.

Након што се на први позив пријавило око 2.000 кандидата, ЦИК-у је хитно потребно још око 2.000 људи како би се попунила квота од укупно 3.997 оператера.

Циљ је да скенери и биометријски уређаји на више од 5.200 бирачких мјеста широм БиХ функционишу без грешке, а за овај ангажман предвиђена је нето накнада од 310 КМ.

Шта је посао оператера?

Оператери нису чланови бирачких одбора, већ техничка лица на терену. Њихови задаци обухватају:

Инсталацију опреме – припрему и монтирање оптичких скенера и уређаја за биометријску идентификацију бирача дан прије избора.

Техничку подршку – асистирање бирачком одбору и отклањање основних техничких проблема на сам дан избора.

Едукацију бирача – објашњавање начина коришћења нових уређаја за гласање.

Ко се може пријавити?

За оператера не може бити именовано лице које, у складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ:

  • не може бити кандидат у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
  • је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције, односно предсједник, потпредсједник, главни секретар или члан извршног или главног одбора;
  • је носилац изабраног мандата или члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
  • је кандидат на изборима за било који ниво власти;
  • му је у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке, изречена казна за радњу која представља тежу повреду Изборног закона БиХ или прописа за коју је лично одговорно.

Потребна документа

Кандидати треба да доставе:

  • попуњен онлајн образац у званичној апликацији;
  • потписану и у општини овјерену изјаву да не постоје законске сметње из члана 2.3 Изборног закона БиХ;
  • копију свједочанства о завршеној средњој школи или свједочанства трећег разреда;
  • својеручно потписану сагласност за обраду личних података.

Како се пријавити?

Образац изјаве и сагласности, као и саму пријаву, кандидати могу попунити путем званичног линка ЦИК-а.

Сви кандидати који испуне услове проћи ће обавезну обуку и тестирање у организацији ЦИК-а БиХ, а на терену ће бити ангажовани само они који успјешно положе тест.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

посао

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