ЦИК БиХ тражи оператере за рад на бирачким мјестима: Зарађује се 310 КМ, ево како се пријавити

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) званично је расписала нови, продужени јавни конкурс за ангажман техничких оператера на предстојећим Општим изборима 2026. године.
Након што се на први позив пријавило око 2.000 кандидата, ЦИК-у је хитно потребно још око 2.000 људи како би се попунила квота од укупно 3.997 оператера.
Циљ је да скенери и биометријски уређаји на више од 5.200 бирачких мјеста широм БиХ функционишу без грешке, а за овај ангажман предвиђена је нето накнада од 310 КМ.
Оператери нису чланови бирачких одбора, већ техничка лица на терену. Њихови задаци обухватају:
Инсталацију опреме – припрему и монтирање оптичких скенера и уређаја за биометријску идентификацију бирача дан прије избора.
Техничку подршку – асистирање бирачком одбору и отклањање основних техничких проблема на сам дан избора.
Едукацију бирача – објашњавање начина коришћења нових уређаја за гласање.
За оператера не може бити именовано лице које, у складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ:
Кандидати треба да доставе:
Образац изјаве и сагласности, као и саму пријаву, кандидати могу попунити путем званичног линка ЦИК-а.
Сви кандидати који испуне услове проћи ће обавезну обуку и тестирање у организацији ЦИК-а БиХ, а на терену ће бити ангажовани само они који успјешно положе тест.
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