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Огласиле се Сједињене Америчке Државе послије пресуде Хашиму Тачију

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16.09.2026 16:31

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Сједињене Америчке Државе су саопштиле да поштују пресуду Специјализованих вијећа против Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија и позвале све стране да прихвате одлуку суда.

"Поштујемо данашњу пресуду Специјализованих вијећа Косова", рекао је портпарол америчког Стејт департмента за Радио Слободна Европа.

Стејт департмент је навео да САД подржавају правду за све жртве и њихове породице и поновио подршку позивању на одговорност, редовном законском поступку и владавини права.

Вашингтон је такође позвао на избјегавање запаљиве реторике након изрицања пресуде.

"Позивамо све стране да поштују одлуку суда, избјегавају запаљиву реторику и наставе да раде на мирној и демократској будућности", рекао је портпарол Стејт департмента.

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Тагови :

Хашим Тачи

Хашим Тачи пресуда

Стејт департмент

Пресуда Тачију

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