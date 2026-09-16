Огласио се Игор Јурић о случају из Мрчајеваца

Аутор:АТВ редакција
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Оснивач Центра за несталу и злостављану дјецу Игор Јурић гостовао је у емисији „Уранак“ на телевизији К1, гдје је говорио о случају из Мрчајеваца, реакцијама јавности, улози институција и посљедицама које су, како је рекао, претрпјела сва дјеца укључена у овај догађај.
Јурић је истакао да је случај од почетка изазвао огромну пажњу јавности, али да се временом створио додатни проблем – јавно таргетирање дјеце и породица путем друштвених мрежа, пише К1.
„Када говоримо о дјеци која су учествовала у овом догађају, можемо говорити о петоро или шесторо малишана, рачунајући и дијете које је било жртва у цијелој причи. Оно што је најважније јесте да заштитимо свако дијете које је актер овог догађаја“, рекао је Јурић.
Он је навео да, према информацијама које посједује, није било силовања, већ да је утврђен други облик кршења права дјетета.
„Пуном правном и кривичном одговорношћу тврдим да силовања дефинитивно није било. Више јавно тужилаштво саопштило је да је утврђено полно узнемиравање, али не силовање нити теже злостављање“, рекао је Јурић.
Према његовим ријечима, у овом случају догодио се облик вршњачког насиља, за који дјеца која су учествовала морају сносити одговорност, али је упозорио да јавно етикетирање малољетника може оставити трајне посљедице.
„Десило се насиље. Једно дијете је претрпјело штету и бол, али штета је нанесена и другој дјеци која су била дио овог догађаја“, рекао је Јурић.
Јурић је посебно критиковао начин на који су поједини медији извјештавали о случају, наводећи да је највећи проблем био интервју са дјететом које је претрпјело насиље.
„Дошло је до додатне трауматизације дјетета. Сматрам да је то био један од најнепрофесионалнијих поступака у посљедњих неколико година“, рекао је он.
Говорећи о реакцијама на друштвеним мрежама, Јурић је оцијенио да су оптужбе без доказа довеле до огромног притиска на породице.
„Замислите да вам неко оптужи дијете да је силоватељ, а ви знате да се то није догодило. Замислите да вас хиљаде људи таргетира. Дијете са тим мора да настави да живи“, рекао је Јурић.
Он је додао да институције морају да реагују и заштите сву дјецу укључену у случај, без обзира на њихову улогу.
„Свако дијете мора бити заштићено. И дијете које је претрпјело насиље и дјеца која су направила грешку, јер су и они малољетни и њихов живот тек треба да се настави“, поручио је Јурић.
Подсјетимо, послије скоро три мјесеца сазнало се да се у Основној школи „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима догодило сексуално узнемиравање, након што је дјечак одлучио да каже родитељима шта му се догодило.
Поводом бројних захтјева јавности и медија у вези са овим инцидентом, који се догодио 11. јуна 2026. године, поново се огласило Више јавно тужилаштво у Чачку и саопштило да је покренут поступак против двојице ученика.
Утврђено је да је малољетни оштећени претрпио полно узнемиравање из члана 182а Кривичног законика. Због тога је ВЈТ у Чачку 14. августа 2026. године поднијело захтјев судији за малољетнике за покретање припремног поступка против два малољетна лица.
Трећи учесник је дијете. У догађају је учествовало још једно лице, али се против њега по закону не може водити поступак нити му се могу изрећи васпитне мјере, јер у тренутку извршења није имало навршених 14 година и сматра се дјететом.
Након оптужби да је заташкавала случај, огласила се и директорка школе.
„Као директор школе, али прије свега као педагог и мајка, имам обавезу да штитим свако дијете које пређе праг наше школе. Ту обавезу схватам озбиљно и од ње никада нећу одступити“, навела је Весна Јевђенијевић, преноси Озонпрес (Ozonpress).
„Зато желим врло јасно да кажем: од првог тренутка када је школа сазнала за догађај, поступили смо без одлагања, у складу са законом и свим прописаним процедурама. Ниједан корак који је школа била дужна да предузме није прескочен нити занемарен. О свему постоје документација, службене биљешке и докази“, рекла је она.
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