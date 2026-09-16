Инцидент испред Еулекса у Косову Пољу: Албанци гађају зграду камењем и флашама, узвикују „УЧК“

Аутор:АТВ редакција
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Група Албанаца, која се након изрицања пресуде вођама тзв. ОВК окупила испред сједишта Еулекса у Косову Пољу, и даље гађа камењем и флашама сједиште те међународне мисије, узвикујући "УЧК".
Они носе обиљежја тзв. ОВК и гурају се са припадницима тзв. косовске полиције који су распоређени на улазу у комплекс Еулекса, јавља извјештач Танјуга.
Испред зграде су припадници специјалних јединица тзв. косовске полиције са опремом за разбијање демонстрација.
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