Озонски омотач се опоравља: Озонска рупа мања него у протеклим деценијама

Аутор:АТВ редакција
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Озонска рупа изнад Земље током протекле године била је најмањег промјера у протеклих неколико деценија, саопштено је данас из Свјетске метеоролошке организације (СМО).
У свом извјештају објављеном поводом Свјетског дана озона, СМО истиче да је други пут заредом дубина и ширина озонске рупе значајно мања него што је то било у периоду од 1990. године до 2010. године.
Према подацима СМО, прошле године озонска рупа је била четири до пет пута мања него 1992. године.
"То је дјелимично због природне атмосферске појаве која је довела до годишње варијације. Међутим, одлучујући фактор је у протеклим деценијама смањење, урушавање озона супстанцама које је произвео човјек, попут хлорофлуороугљеника (ЦФЦ) који се некад користио у фрижидерима, клима уређајима, противпожарној пјени и спреју за косу", истиче се у саопштењу.
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Генерални секретар СМО Селест Сауло истакла је да је то успјешна еколошка прича, преноси њемачка ДПА.
Она је нагласила да се од 2000. године озонски омотач опоравља и потпун опоравак се може очекивати у наредним деценијама, преноси Срна.
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