Бакљада и посљедњи поздрав Младићу: "Херцеговци свог земљака славе, са нама си вјечно, генерале"

Аутор:АТВ редакција
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Требињци су вечерас упутили посљедњи поздрав генералу Ратку Младићу, који је данас сахрањен у Београду.
На мосту изнад Требишњице уприличена је бакљада, а уз пламен бакљи истакнут је транспарент са поруком: "Херцеговци свог земљака славе, са нама си вјечно, генерале".
Истакнута је и слика генерала Младића на српској застави.
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