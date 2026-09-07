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Бакљада и посљедњи поздрав Младићу: "Херцеговци свог земљака славе, са нама си вјечно, генерале"

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07.09.2026 22:16

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Требињци упутили посљедњи поздрав генералу Ратку Младићу, који је данас сахрањен у Београду, Nа мосту изнад Требишњице уприличена је бакљада, а уз пламен бакљи истакнут је транспарент са поруком
Фото: Trebinje 059/Instagram

Требињци су вечерас упутили посљедњи поздрав генералу Ратку Младићу, који је данас сахрањен у Београду.

На мосту изнад Требишњице уприличена је бакљада, а уз пламен бакљи истакнут је транспарент са поруком: "Херцеговци свог земљака славе, са нама си вјечно, генерале".

Истакнута је и слика генерала Младића на српској застави.

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Тагови :

генерал Ратко Младић

Ратко Младић

Требиње

Херцеговина

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