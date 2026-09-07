Пожар код Мркоњић Града под контролом

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у рејону Рајаковог брда код Мркоњић Града стављен је под контролу, рекао је Срни старјешина локалног Ватрогасног друштва Жељко Лакетић.
Лакетић је навео да су на терену екипе које су јуче успјеле да спријече да ватра пређе пут и изађе на сам врх Рајаковог брда, чиме би био захваћен комплетан простор.
"У том случају било би веома тешко држати под контролом пожарну линију јер би се спуштала до села Подбрдо", појаснио је Лакетић.
Према његовим ријечима, током ноћи било је организовано дежурство, екипа из Шумског газдинства "Лисина" надгледала је пожарну линију, а на терену је била и цистерна са водом комуналног предузећа "Парк" из Мркоњић Града.
Начелник ове општине Драган Вођевић сматра да су шумски пожари на подручју Мркоњић Града изазвани људским немаром и непажњом.
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Он је позвао суграђане да не ложе ватру на отвореном, а ако то чине да обавијесте ватрогасце како би дежурали на тој локацији.
Вођевић је захвалио припадницима ватрогасне јединице, радницима Шумског газдинства "Лисина", припадницима Полицијске управе Мркоњић Град, као и Оружаних снага БиХ који су даноноћно били на терену и гасили пожар.
"Пожар је пријетио да захвати високу црногоричну шуму и да се прошири на села, али и на војне објекте у рејону `Куле`, што био био велики проблем", рекао је Вођевић Срни.
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