Logo

Пожар у Дрвару локализован, куће нису угрожене

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 15:09

Коментари:

0
Пожар у Дрвару.
Фото: Општина Дрвар

Пожар на подручју општине Дрвар у Федерацији БиХ и даље је активан, али је локализован и куће нису тренутно угрожене, рекла је Срни начелник Дрвара Душица Рунић.

"На терену су службе Цивилне заштите општине Дрвар и шумарије. Терен није приступачан, а гашење ватре отежава вјетар. Јутрос смо имали помоћ из ваздуха Оружаних снага. Направили су неколико прелета и локализовали смо пожар близу кућа. Боримо се да спасимо шуму која је непосредно иза пожара", рекла је Рунићева.

Пожар у општини Дрвар почео је јуче, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дрвар

пожар

Душица Рунић

Ватрогасци

локализован пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

У братуначком селу Слапашница данас је служен парастос старадалим српским борцима и цивилима из тог села у Одбрамбено-отаџбинском рату у БиХ и у Другом свјетском рату.

Градови и општине

Служен парастос страдалим Србима из Слапашнице

4 ч

0
Хеликоптер гаси ватру

Градови и општине

Хеликоптери Оружаних снага гасе ватру код Бихаћа, Калесије, Дрвара и Прозора

6 ч

0
Под контролом пожари у Скиповцу и Осојници

Градови и општине

Под контролом пожари у Скиповцу и Осојници

7 ч

0
"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

Градови и општине

"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

20 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Полицијска опсада због Љуба Миловића! Специјалци упали у луксузни хотел

16

18

Поново активан пожар у селу Тули, запријетио кућама

16

18

Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге

16

11

Дим са пожаришта прекрио дио Макарске ривијере

15

58

Топлотни талас створио чудовишта у Јапану: Бубашвабе ушле у домове, искорјењивање немогуће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима