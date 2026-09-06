Пожар у Дрвару локализован, куће нису угрожене

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на подручју општине Дрвар у Федерацији БиХ и даље је активан, али је локализован и куће нису тренутно угрожене, рекла је Срни начелник Дрвара Душица Рунић.
"На терену су службе Цивилне заштите општине Дрвар и шумарије. Терен није приступачан, а гашење ватре отежава вјетар. Јутрос смо имали помоћ из ваздуха Оружаних снага. Направили су неколико прелета и локализовали смо пожар близу кућа. Боримо се да спасимо шуму која је непосредно иза пожара", рекла је Рунићева.
Пожар у општини Дрвар почео је јуче, преноси Срна.
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