"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

Аутор:Бојан Носовић
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Компанија „Dineco“ из Требиња, која се бави производњом намјештаја, обиљежава 20 година постојања.
Тим поводом, власник и оснивач компаније Душко Пантовић рекао је да ће ова компанија обезбиједити потпуно нове услове за требињску Хитну помоћ, чиме ће бити унапријеђени услови за рад запослених и пружање здравствених услуга грађанима.
„Требиње је град којем припадам. Dineco ће комплетну службу Хитне помоћи опремити новим намјештајем, али и новом медицинском опремом. Вриједност је око 120.000 марака. По узору на нову требињску болницу. То је наш поклон граду“, казао је Пантовић.
Из компаније поручују да ће јубилеј бити прилика да се, осим успјешног пословања, истакне и значај подршке локалној заједници.
Ове двије компаније запошљавају више од 1.500 радника.
„Dineco је почео из мале радионице, али смо имали велике циљеве и вољу и зато смо успјели“, каже Пантовић.
Вечерас је у требињском Граду Сунца обиљежено двадесет година пословања компаније „Dineco “ из Требиња и десет година компаније „X Експрес“.
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