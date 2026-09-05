Велики пожар изнад Сарајева: Ватрогасци на терену, дим прекрио град

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је у горњем дијелу кањона реке Бијеле, лијеве притоке Жељезнице, као и на ивицама околног платоа на подручју општине Трново, објавило је Удружење "Еко акција" на својој Фејсбук страници.
Како су навели, дим је стигао и до Сарајева.
"Измјерено је појачано загађење ваздуха на мјерним станицама у западном дијелу града", навели су из Еко акције.
У Професионалној ватрогасној бригади Кантона Сарајево потврдили су за Клиx да је данас поново активиран пожар у селу Остојићи на Бјелашници.
"Пожар је био јуче и угашен је, али данас се поново активирао. Један дио терена је миниран и неприступачан, док се један дио држи под контролом и не прети опасност кућама", рекли су ватрогасци.
Ватрогасцима у гашењу пожара помажу и радници шумарства.
"На терену су три екипе ватрогасаца. Гори и у том дијелу кањона ријеке Бијеле и због свега се ствара овај дим изнад Сарајева", објаснили су ватрогасци.
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