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Велики пожар изнад Сарајева: Ватрогасци на терену, дим прекрио град

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05.09.2026 19:22

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Пожар Сарајево
Фото: Facebook/Eko Akcija

Велики пожар избио је у горњем дијелу кањона реке Бијеле, лијеве притоке Жељезнице, као и на ивицама околног платоа на подручју општине Трново, објавило је Удружење "Еко акција" на својој Фејсбук страници.

Како су навели, дим је стигао и до Сарајева.

Повећано загађење ваздуха

"Измјерено је појачано загађење ваздуха на мјерним станицама у западном дијелу града", навели су из Еко акције.

У Професионалној ватрогасној бригади Кантона Сарајево потврдили су за Клиx да је данас поново активиран пожар у селу Остојићи на Бјелашници.

"Пожар је био јуче и угашен је, али данас се поново активирао. Један дио терена је миниран и неприступачан, док се један дио држи под контролом и не прети опасност кућама", рекли су ватрогасци.

Гори у кањону ријеке Бијеле

Ватрогасцима у гашењу пожара помажу и радници шумарства.

"На терену су три екипе ватрогасаца. Гори и у том дијелу кањона ријеке Бијеле и због свега се ствара овај дим изнад Сарајева", објаснили су ватрогасци.

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Тагови :

пожар

Сарајево

Трново

ватрогасац

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