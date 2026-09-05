Локализован пожар код Бањалуке: Ватра се примицала породичним кућама

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У близини Електропреноса између Пријаковаца и Рамића код Бањалуке локализован је пожар који се претходно приближио и кућама.
Командир Ватрогасне бригаде Бањалука Мирослав Малинић, раније је за изјавио да је горјело ниско растиње.
На терену су одмах упућена два возила са четири ватрогасца који су тренутно на терену, речено је за Провјерено.инфо у ватрогасно-спасилачкој бригади Бањалука.
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