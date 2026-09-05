Пожар између Пријаковаца и Рамића: Ватра пријети првим кућама

Аутор:АТВ редакција
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У близини Електропреноса између Пријаковаца и Рамића код Бањалуке запалило се растиње, а пожар се приближио и првим кућама.
"Гори растиње, ватра се приближила првим кућама, а на лицу мјеста је већ наша јединица", рекао је за РТРС Командир Ватрогасне бригаде Бањалука, Мирослав Малинић.
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