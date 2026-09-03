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У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

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03.09.2026 20:33

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У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела
Фото: ATV

У Бањалуци се вечерас отвара Канцеларија Привредне коморе Израела, што би требало да буде додатни подстицај за јачање економских веза Израела и Републике Српске, привлачење нових инвестиција и интензивирање сарадње у областима са највећим развојним потенцијалом.

Свечаност је организована у Административном центру Владе Републике Српске. Ово је још један корак у интензивирању одличних односа Републике Српске и Израела.

Свечаности присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли, амбасадор Израела у БиХ Галит Пелег, министри у Влади Српске, привредници и остали гости.

Цвијановић, Минић, Каран
Цвијановић, Минић, Каран
ATV

Домаћини свечаности су вршилац дужности Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник Привредне коморе Израела у Републици Српској Амир Грос Кабири.

Из Привредне коморе Републике Српске истичу да је отварање Представништва значајан корак ка снажнијем повезивању привредника, док у Министарству привреде и предузетништва наводе да су израелске компаније већ показале заинтересованост за улагања у Српску.

Делегације Српске и Израела

У најави је и једна значајна инвестиција, што на самом почетку додатно потврђује значај јачања економске сарадње.

Амбасадорка Галит Пелег
Амбасадорка Галит Пелег
ATV

Предсједник Привредне коморе Израела је познати израелски бизнисмен и индустријалац Амир Кабири, освједочени пријатељ Републике Српске, који већ годинама успјешно послује у БиХ.

Иначе осим Бањалуке, Привредна комора Израела има канцеларију и у Мостару.

(РТРС)

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Подијели:

Тагови :

Галит Пелег

Амихај Шикли

Синиша Каран

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Влада Републике Српске

свечаност

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