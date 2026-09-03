Сутра почиње A STRING FEST: Бањалучка публика три дана пред врхунским умјетницима европске и регионалне сцене

Аутор:АТВ редакција
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A STRING FEST почиње сутра, 4. септембра, концертом „Успомене“ у 20 часова у Концертној дворани Банског двора.
Фестивал ће током три дана окупити врхунске умјетнике са богатим међународним искуством, уз концерте, мастеркласове, сусрете са публиком, програм за најмлађе и отворени студио посвећен изради и рестаурацији гудачких инструмената.
На отварању ће наступити Никола Панчић, Соња Војводић, Дејан Млађеновић, Ђорђе Миловановић, Младен Милорадовић, Јеремиас Флиедл и Соња Бобрек Савић. Програм „Успомене“ повезује Фаурeа, Махлера, Гидона Клајна и Чајковског, кроз дјела различитих епоха и камерних састава.
У Кући Милановића биће отворен студио француског градитеља и рестауратора гудачких инструмената Николаса Брунела, док ће се кроз мастеркласове младим музичарима представити Никола Панчић, Дејан Млађеновић и Јеремиас Флиедл.
Субота, 5. септембар, доноси цјелодневни програм у којем се извођачка умјетност повезује са знањем, педагошким радом и вјештином израде инструмената.
Најмлађа публика биће у фокусу јутарњег концерта ансамбла Гамфис у Банском двору у 10 часова , чија ће концертна дворана бити посебно прилагођена бебама и родитељима. Пажљиво одабран програм и амбијент прилагођен најмлађим слушаоцима отвориће простор за њихов први сусрет са концертном музиком.
Истог дана, у 18 часова у Кући Милановића, публика ће имати прилику да разговара са чланицама Београдске филхармоније Мирјаном Нешковић и Јеленом Димитријевић које чине ансамбл Ресонус.
Суботњи програм завршава концертом дуа Алмир Мешковић хармоника и Даниел Лазар виолин у 20 часова у Банском двору. Њихов умјетнички израз повезује фолклор и традицију доносећи публици програм у којем се различити културни утицаји претварају у аутентичан умјетнички доживљај.
Култура
Алмир Мешковић и Даниел Лазар централни концерт другог дана "A String Festa 2026"
Недјеља почиње у подне матине концертом ансамбла Ресонус, који чине чланице Београдске филхармоније. Концерт ће бити одржан у Музеју Републике Српске, а улаз је бесплатан.
Завршни фестивалски концерт заказан је за недјељу, 6. септембра, у 20 часова у Концертној дворани Банског двора. Пред бањалучком публиком наступиће No Borders Orchestra (НБО), међународно признат симфонијски ансамбл који окупља врхунске професионалне музичаре са простора Западног Балкана.
НБО већ више од деценије помјера границе концертног формата, повезујући врхунско музицирање са савременим умјетничким изразом и друштвеним темама. У оквиру „Ловерс Тоур“, нова продукција ансамбла представља савремена дјела и Махлеров „Адагието“, док режију потписује познати јужноафрички редитељ Брет Баилеј.
Публика ће током три дана имати прилику да слуша врхунске умјетнике, упозна њихов рад и искуства, завири у свијет израде и рестаурације инструмената, прати рад младих музичара и присуствује умјетничким програмима намијењеним различитим генерацијама.
Улазнице за концерте могу се купити путем платформе GIGSTIX.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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