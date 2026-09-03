„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

Аутор:АТВ редакција
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„Гранд Тхефт Ауто 6“ још није стигао у продају, али је већ успио да изазове расправе које немају много везе са пуцњавама, крађом аутомобила и другим садржајима по којима је чувени серијал познат.
Овога пута у центру пажње нашла се љубавна веза главних јунака, због које је једна инфлуенсерка одлучила да вјеренику забрани играње.
Америчка тиктокерка Шелби Хас, коју на друштвеним мрежама прати око милион људи, објавила је снимак у којем је позвала жене да својим момцима, вјереницима и мужевима не дозволе да играју ГТА 6.
Њен видео прикупио је више од пет милиона прегледа и подијелио кориснике друштвених мрежа. Док су је једне жене подржале, друге нису могле да разумију како однос између два измишљена лика може да представља проблем у стварној вези.
Главни јунаци нове игре су Џејсон Дувал и Лусија Каминос, љубавни и криминални партнери чија је прича дјелимично инспирисана Бони и Клајдом. Играч ће моћи да управља обома, али и да утиче на начин на који се њихов однос развија.
Управо су детаљи тог система засметали Шелби.
@diaryofasalesgirl
idc I run a strict program my man is not playing gta6 idc ♬ original sound - shelby haas
– Нема шансе да мој вјереник игра ГТА 6 након што сам видјела да у игри дословно мораш да одржаваш везу са дјевојком, шаљеш јој поруке, а она се наљути ако јој не одговориш. Уз то мораш да је водиш и на састанке – рекла је Хас.
Она је затим навела да се у игри појављују нудистичка заједница и стриптиз-клубови, садржаји који су постојали и у ранијим наставцима франшизе.
– Не дозволите свом дечку, вјеренику или мужу да игра ГТА 6 – закључила је тиктокерка.
Ипак, романтични дио односа Џејсона и Лусије неће бити обавезан. Представници компаније Рокстар објаснили су да играчи могу да развијају њихову емотивну везу, проводе вријеме заједно и одлазе на састанке, али да неће бити кажњени уколико одлуче да тај дио игре занемаре.
Џејсон и Лусија ће у сваком случају остати партнери у криминалу, јер је њихова сарадња важна за главну причу. Колико ће њихов однос бити романтичан зависиће од избора играча, потврдио је један од руководилаца студија Рокстар Норт.
Снимак је покренуо расправу о љубомори, границама у вези и питању да ли се понашање у видео-игри уопште може посматрати као облик преваре.
Једна корисница подржала је Шелби и написала:
– Хвала ти што си ово објавила. Код мене то дефинитивно не пролази.
Друге жене сматрале су да је њена реакција претјерана.
– То је само игра... Јесмо ли заиста толико несигурне? – гласио је један од коментара.
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