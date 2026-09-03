ПОСКОК подигао оптужницу против Војина Мијатовића

Аутор:АТВ редакција
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Посебно одјељење за сузбијање корупције и организираног криминала подигао је оптужницу против федералног министра обрта и подузетништва Војина Мијатовића (СДП).
Како је за Клиx.ба потврдила портпарол ПОСКОК-а Нина Хаџихајдаревић, оптужница је прослијеђена Посебном одјелу Врховног суда ФБиХ те се чека даља потврда суда.
Случај се односи на истрагу која се водила за расписивање јавних позива и спорну додјелу буџетских средстава у вриједности од 1,2 милиона КМ.
Због тог случаја, 6. новембра полицијски службеници су по налогу ПОСКОК-а одузели и службени мобилни телефон Мијатовићу.
Рок о евентуалној потврди оптужнице тече од данас те ће Посебно одјељење Врховног суда ФБиХ имати 15 дана да се изјасни о овој оптужници.
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