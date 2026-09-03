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ПОСКОК подигао оптужницу против Војина Мијатовића

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03.09.2026 16:45

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Војин Мијатовић
Фото: Facebook

Посебно одјељење за сузбијање корупције и организираног криминала подигао је оптужницу против федералног министра обрта и подузетништва Војина Мијатовића (СДП).

Како је за Клиx.ба потврдила портпарол ПОСКОК-а Нина Хаџихајдаревић, оптужница је прослијеђена Посебном одјелу Врховног суда ФБиХ те се чека даља потврда суда.

Случај се односи на истрагу која се водила за расписивање јавних позива и спорну додјелу буџетских средстава у вриједности од 1,2 милиона КМ.

Због тог случаја, 6. новембра полицијски службеници су по налогу ПОСКОК-а одузели и службени мобилни телефон Мијатовићу.

Рок о евентуалној потврди оптужнице тече од данас те ће Посебно одјељење Врховног суда ФБиХ имати 15 дана да се изјасни о овој оптужници.

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Тагови :

Војин Мијатовић

Претрес Војин Мијатовић

ПОСКОК

Оптужница

ФБиХ

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